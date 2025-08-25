به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش خبری «حمله به سازمان صدا و سیما» از جاسم ثمری، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در جشنواره بین‌المللی اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه (ABUPRIZE ۲۰۲۵) رتبه اول بخش گزارش خبری تلویزیونی را کسب کرد.

در پی حضور پررنگ آثار صدا و سیما در مرحله فینال جشنواره سالانه بین المللی اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه موسوم به ABUPRIZE، یک اثر رادیویی و یک اثر تلویزیونی به عنوان رتبه برتر این جشنواره شناخته شدند و یک اثر تلویزیونی نیز به عنوان اثر تحسین شده معرفی شد.

مرضیه زائری مدیر ارتباطات و همکاری‌های بین الملل سازمان با اشاره به اعلام نتایج نهایی جشنواره ABUPRIZE گفت: گزارش خبری حمله به صدا و سیما تولید خبرگزاری صدا و سیما رتبه اول در گروه گزارش خبری تلویزیونی را کسب کرد، همچنین مستند رادیویی معلم خاموش تولید مرکز خراسان رضوی نیز به عنوان رتبه برتر جشنواره رادیویی شناخته شد. پویانمایی ماجرا‌های نوید نیز در گروه کودک تلویزیونی، موفق به دریافت جایزه برنامه تحسین شده این جشنواره شد.

زائری افزود: امسال، در اتفاقی کم نظیر، شش اثر رادیو تلویزیونی سازمان صدا و سیما به جمع فینالیست‌های جشنواره ABUPRIZE راه یافتند. در بخش تلویزیونی، گزارش خبری «حمله به سازمان صدا و سیما» از جاسم ثمری، خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای معاونت سیاسی و «ماجرا‌های نوید» ساخته محمدرضا فرزادمهر تولید مرکز کودک و نوجوان در بخش کودکان به مرحله نهایی راه یافتند.

همچنین ۴ اثر رادیویی شامل پادکست «شرق دور، شرق نزدیک» ساخته محسن رسولی از رادیو گفت‌و‌گو، مستند رادیویی «معلم خاموش» اثر سارا اکبری از مرکز خراسان رضوی، «مسیر مخفی» اثر زهره سربازی از رادیو ایران (در بخش چشم انداز) و نمایش «رویای پاییز» اثر فریدون محرابی از رادیو نمایش به فینال راه یافتند که در نهایت گزارش خبری حمله به سازمان و مستند معلم خاموش حائز رتبه برتر شده و ماجرا‌های نوید نیز بعنوان اثر تحسین شده معرفی شد.