امروز دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴، یک شرکت در اقدامی برای تامین سرمایه در گردش خود، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برش سبک هیدروکربنی را در بورس انرژی ایران منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس اعلام کرد: این اوراق با قیمت پایه هر قرارداد ۲۷۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۳۰۰ ریال عرضه شد و تمام اوراق در همان روز مورد معامله قرار گرفت.

لازم به ذکر است که سررسید این اوراق سه ساله بوده و دارای بازارگردان متعهد به خرید در کف قیمتی مشخص است. همچنین، معاملات ثانویه این اوراق از ۱۰ روز کاری پس از پایان عرضه اولیه آغاز می‌شود و کلیه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند در این تابلو به معامله بپردازند.