یک قلاده رودک گرفتار در یکی از استخرهای کشاورزی روستای «سوره» سلماس ، با حضور نیروهای یگان حفاظت محیط زیست نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: یک قلاده رودک که در یکی از استخرهای کشاورزی اطراف روستای «سوره» شهرستان سلماس گرفتار شده بود، با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان نجات یافت.
فهیمه قمری افزود: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک قلاده رودک در استخر کشاورزی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست سریعاً در محل حاضر شدند و پس از اقدامات لازم موفق به انتقال این حیوان به بیرون از استخر شدند.
قمری افزود: خوشبختانه این حیوان پس از نجات، در وضعیت سلامت کامل قرار داشت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس با قدردانی از همکاری مردم منطقه در اطلاعرسانی به موقع گفت: مشارکت مردمی در حفاظت از حیاتوحش اهمیت ویژهای دارد و چنین اقداماتی نشاندهنده افزایش سطح آگاهی و مسئولیتپذیری جامعه نسبت به محیط زیست است.
رودک یا راسو از گونههای ارزشمند حیاتوحش ایران به شمار میرود که نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و برقراری تعادل اکولوژیکی دارد.