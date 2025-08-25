به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید احمد هاشمی با اشاره به افتتاح ۲۰ طرح در هفته دولت گفت: این طرح‌ها شامل سالن‌های چندمنظوره، زمین‌های چمن مصنوعی و طبیعی و فضا‌های ورزشی تخصصی است که با هدف ارتقای خدمات به ورزشکاران و گسترش ورزش همگانی افتتاح می‌شوند.

وی افزود: سالن چند منظوره علی آباد بهاباد، سالن چند منظوره خورمیز علیا مهریز، سالن ژیمناستیک میرغنی زاده بافق، سالن تنیس روی میز شهیدیه میبد، ۸ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال و ۴ زمین چمن بزرگ در میبد، اردکان، مهریز، یزد و زمین تنیس مجموعه ورزشی شهید پوراکبری ابرکوه و زمین تنیس مجموعه ورزشی شهید چمران تفت از جمله این طرح‌ها برای افتتاح در هفته دولت است.

مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه برای احداث این طرح‌ها مجموعا بالغ بر ۳۳۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، اظهار داشت: با پیگیری‌های لازم اعتبارات ملی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت نفت جهت تکمیل این ۲۰ طرح تخصیص پیدا کرده و طرح‌های نیمه تمام ورزشی به مرحله بهره برداری رسیده است.

هاشمی ادامه داد: بدون تردید توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، سرمایه‌گذاری پایدار برای آینده استان است و افتتاح این طرح‌ها در هفته دولت، نماد عینی توجه به مردم، امیدآفرینی و حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی است.