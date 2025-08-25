داده‌ها در ترکیه نشان می‌دهد بدهی ناخالص دولت ترکیه تا پایان ماه ژوئیه سالجاری به ۱۲ تریلیون و ۴۵ میلیون لیر معادل ۲۹۴ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بررسی داده‌های وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه نشان می‌دهد بدهی ناخالص این کشور (بدهی معوقه نهاد‌های بخش عمومی و بانک مرکزی) در مقایسه با پایان ژوئیه سال گذشته ۴۸/۵ درصد افزایش داشته است.

مطابق این داده‌ها حدود ۴۵/۸ درصد از بدهی‌ها به لیر و بقیه به ارز‌های خارجی است. در این میان، ۶/۸۸ تریلیون لیر (۱۶۸/۱ میلیارد دلار) بدهی داخلی و ۵/۱۶ تریلیون لیر (۱۲۶ میلیارد دلار) نیز مربوط به بدهی خارجی این‌کشور است.

گفتنی است بالا بودن نرخ تورم، نزول ارزش لیر و نیاز به تأمین مالی طرح‌های عمرانی از جمله بازسازی مناطق زلزله زده و هزینه‌های جاری باعث شده دولت این کشور برای جبران کسری بودجه و حفظ ثبات اقتصادی به استقراض داخلی و خارجی روی بیاورد و این امر نیز موجب افزایش بدهی دولت ترکیه در سال‌های اخیر شده است.