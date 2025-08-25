به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رولبز گفت: ظرفیت تولید این شرکت دانش بنیان ۳ هزار متر مربع در سال است که با حمایت پارک علم و فناوری به مرحله تجاری سازی رسیده است.

شریفی گفت: این محصول زحمت کاشت، داشت حضور سبزی و سیفی و چمن کاری را کم کرده و سرعت جوانه زنی بذر به روش کاشت سنتی را افزایش داده است.

وی کاهش مصرف آب تا یک سوم و تجزیه پذیری مواد تشکیل دهنده رول بذر با گذشت سه هفته از جوانه زنی بذر به طور کامل در طبیعت را از مزایای تولید این محصول دانست.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان رولبز از راه انداری خط جدید تولید رول بذر گیاهان زینتی تا پایان امسال خبر داد.