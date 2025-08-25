شهروندی از قطعی آب در شهر صدرا گلایه کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قطعی آب در شهر صدرا از سوی شهروندی گزارش شده است. این شهروند می‌گوید مسئولین آب صدرا جوابگوی مردم نیستند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

باسلام

مدتی هست که در شهر صدرا و قسمت مسکن مهرهای فاز یک هر روز آب قطع می شود و یکبار هم زمان قطعی برق این اتفاق تکرار می‌شود، در صورتی که نقاط بالای شهر به هیچ وجه قطعی آب ندارند و مسئولین آب صدرا هم طبق معمول جوابگوی مردم نیستند.

لطفا یک گزارش از مردم قسمت مجتمع رضوان یک و دو مسکن مهر تهیه کنید، شاید کسی به داد مردم اینجا رسید.