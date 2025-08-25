پخش زنده
با حلول ماه ربیع الاول گلستان شادمان از میلاد پیامبر نور و رحمت و صادق آل محمد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ربیع الاول ، ماهی است که خداوند رحمتش را بر زمینیان تمام کرد و نگین حلقه آفرینش ، پیامبر خاتم برای سعادت بشر پا به عرصه ی گیتی گذاشت.
ماهی که ذخایر برکات خداوند و آثار رحمت خداوند را می توان دید و با میلاد رسول مهربانی ها و میلاد موسس مذهب جعفری و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) جهان به سوی نور هدایت شد.
حلول ماه ربیع الاول ماه جلوه صفات حسنای الهی و سرچشمه رحمت و عطوفت، مبارک باد.