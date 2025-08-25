افتتاح و آغاز اجرای ۴۸ طرح در حوزه برق استان بوشهر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت، ۴۸ طرح حوزه برق با اعتباری بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.