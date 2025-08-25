افتتاح و آغاز اجرای ۴۸ طرح در حوزه برق استان بوشهر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت، ۴۸ طرح حوزه برق با اعتباری بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا حشمتی در آیین آغاز عملیات اجرایی چهار نیروگاه خورشیدی در شهرستان دیلم، بیان کرد: از مجموع طرحهای حوزه برق در هفته دولت، ۲۶ طرح با اعتباری بیش از ۲۹ هزار و ۱۲۳ میلیون ریال افتتاح و ۲۲ طرح دیگر با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال عملیات اجرایی آنها با استفاده از منابع دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، آغاز میشود.
وی عنوان کرد: طرحهای آغاز عملیات اجرایی در شهرستان بوشهر شامل نیرورسانی، توسعه، اصلاح و بهینهسازی شبکه، ساخت نیروگاه خورشیدی در ادارههای شهر بوشهر و ساخت پنج نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵ مگاوات است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: در شهرستانهای دشتستان و گناوه نیز طرحهای نیرورسانی، توسعه، اصلاح، بهینهسازی و ساخت سه نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۹ مگاوات اجرایی میشود.
وی ادامه داد: در شهرستان دیلم هم ساخت نیروگاههای خورشیدی به ظرفیت ۲۴ مگاوات در دستور کار قرار دارد و سهم شهرستان دیر نیز سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۹ مگاوات است.
حشمتی افزود: در شهرستانهای کنگان و عسلویه طرحهای نیرورسانی، توسعه، اصلاح و بهینهسازی وهوشمند سازی شبکه اجرایی میشود.
وی اظهار کرد: همچنین در شهرستان دشتی افتتاح طرحهایی از جمله بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی و در شهرستان جم طرح ساختمان اداری برق ریز و فیدر بندی ایستگاه فوق توزیع ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به طرحهای شاخصای شرکت، گفت: تعویض ۴۲۰ کیلومتر سیم به کابل خودنگهدار شهری و روستایی، افتتاح ۶۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی، آغاز عملیات اجرایی ساخت ۷۶۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ساخت نیروگاه خورشیدی در دستگاههای دولتی استان و بهرهبرداری از ۲۵۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی پنج کیلوواتی از جمله طرحهای مهم این مجموعه است.