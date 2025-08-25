به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ کاربران با اشاره به سخنرانی رهبری، بار دیگر در فضای مجازی اتحاد و انسجام ملی را به رخ دشمنان این آب و خاک کشیدند.

طراحی دشمن پس از شکست در جنگ دوازده روزه، حفظ سپر پولادین اتحاد در کشور، علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران و نشست دشمنان ایران یک روز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از مهمترین کلید واژه‌های سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم بود.