شرکت گاز گیلان اعلام کرد : به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب گاز، جریان گاز برخی از مشترکان لاهیجانی در ۴ شهریور قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شرکت گاز استان امروز اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب به مشترکان، جریان گاز در لاهیجان در محله یحیی آباد، جنب کارخانه چای سابق ، مجتمع صنایع فردا سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۲ قطع خواهد شد.

این شرکت از مشترکان خواست در این مدت از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.