سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان گفت: شرایط استقلال در مقایسه با فصل پیش تغییر کرده است، اما شناخت خوبی از این حریف قدرتمند داریم و به دنبال کسب نتیجه هستیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم حدادیفر در نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال تهران، اظهار کرد: استقلال تیمی بزرگ است که امروز به خوبی تقویت شده و بازیکنان باکیفیت زیادی دارد. با این حال ما تمرکزمان روی تیم خودمان است. نقاط ضعف و قوت استقلال را آنالیز کرده و امیدواریم فردا با تلاش و همت بازیکنان، به نتیجه برسیم. نوع بازی استقلال در فصل جاری تغییر کرده، اما همه مسائل را بررسی و روی موارد مختلف کار کردهایم.
وی درباره شکست تیمش در هفته نخست که با اشتباه عجیب دروازهبان رقم خورد، گفت: درباره هفته قبل صحبتی ندارم، چرا که مستحق باخت نبودیم. تنها بازیکنی که مطمئن هستیم فردا در ترکیب اصلی قرار دارد پارسا جعفری است، چرا که او از بهترین دروازهبانهای ایران محسوب میشود.
حدادیفر در خصوص اینکه گفته میشود تجربه کافی برای سرمربیگری ندارد، توضیح داد: در دوران فوتبالم چیزی به نام ترس نداشتهام و همواره مبارزه کردهام. این تجربه جدیدی است و با تلاش بیشتر سعی میکنم شرایط را بهبود ببخشم. ذوبآهن طی چند سال اخیر بهخوبی حمایت نشده و شرایط خوبی نداشته است، اما طبق هدفگذاری یک برنامهریزی سهساله انجام دادهایم؛ چرا که بهزودی نمیتوانیم جبران کنیم و باید با شیب ملایم و با استفاده از جوانان و بازیکنان باتجربه شرایط را به نحوی مطلوب بهبود بخشیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن درباره جذب برخی بازیکنان در تمرین این تیم از جمله پاتوسی که گفته میشود با تمایل حدادی فر صورت نگرفته است، اظهار کرد: قبلا با این بازیکنان در ارتباط بودیم، اما دیدیم که نمیتواند به تیم کمک کند؛ او از شرایط تمرین دور بوده و ترجیح دادیم روی بازیکنان فعلی تمرکز کنیم.
حدادیفر، بیان کرد: همواره چارچوب اخلاقی داشته و در دوران فوتبال آن را رعایت کردهام. ترسم این است از این چارچوب در دوران مربیگری خارج شوم. فوتبال ایران اسیر حاشیه است. امیدواریم تفکرات عوض شود و فرهنگسازی بهتری صورت بگیرد و به متن فوتبال، زیرساختها و آکادمیها توجه کنیم. چون در حال عقب ماندن حتی از فوتبال آسیا هستیم.