به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه مجمع عمومی انتخابات هیئت فوتبال استان قم با اشاره به اینکه باشگاه ها مکلف به رعایت سقف قرارداد‌ها هستند سازمان لیگ باید در مورد سقف قرارداد‌ها شفاف سازی کند و در جلسه‌ای که با نمایندگان باشگاه ها، فدراسیون، سازمان لیگ و برخی دستگاه‌های نظارتی و استان های که تیم لیگ برتری دارند تصممیم بر این شد که به قرار داد‌های بازیکنان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد اضافه شود.

تاج تاکید کرد: مردم و هواداران از پرداخت‌های بی رویه به بازیکنان ناراحت و ناراضی هستند و سازمان لیگ قرارداد‌ها را بر اساس افزایش ۳۰ درصدی نسبت به پارسال را ثبت می‌کند و هر کس که خلافی مرتکب شود خودش باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد و ما نمی‌توانیم دنبال کسی باشیم که جدا از قرار داد امتیاز‌هایی را به بازیکنان می‌دهد .

وی با اشاره به بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال گفت: تیم ملی فوتبال قرار است در رقابت های کافا حاضر شود و در روز‌های تعطیلات فیفا هم با تیم ملی روسیه مسابقه دوستانه برگزار خواهد کرد.

اقای مهدی تاج افزود: به دنبال برگزاری دیدار دوستانه با سایر تیم‌ها و نهایی کردن دیدار با تیم ملی اروگوئه در دبی هستیم.