مدیر کل کتابخانههای عمومی استان تهران از انجام ۲۱ طرح عمرانی در سطح کتابخانههای عمومی استان با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال، همزمان با هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زندوکیلی گفت: تلاش کردیم با نگاهی جامع و عدالت محور به تمامی شهرستانهای استان، به منظور رفع مشکلات ساختمانی و شاداب سازی به نوسازی و بهسازی کتابخانههای عمومی استان بپردازیم.
وی با اشاره به شاخص توسعه فضای کتابخانههای عمومی تصریح کرد: در یک سال گذشته با افتتاح کتابخانه عمومی شهید بهشتی تهران و افتتاح اولین کتابخانه «هدهد سفید» ویژه کودکان و نوجوانان در شهرستان بهارستان و بازگشایی ۳ باب کتابخانه عمومی به نامهای مولانا در شهرستان پردیس، جنت قرچک و شهید سلیمی ملارد تعداد کتابخانههای عمومی فعال نهادی استان به ۱۷۹ باب کتابخانه رسید.
مدیر کل کتابخانههای عمومی استان تهران افزود: در سالی که گذشت، اداره کل کتابخانههای عمومی استان برای ایجاد فضاهای مورد نیاز برای ارائه خدمات جدید کتابخانهای و فرهنگی در کتابخانههای تحت پوشش تلاش کرد تا برای نهادینه کردن لذت کتابخوانی خصوصاً در بین کودکان و نوجوانان، تسهیلاتی فراهم کند که افتتاح کتابخانه عمومی هدهدسفید به عنوان اولین کتابخانه ویژه کودکان و نوجوانان در شهرستان بهارستان اقدامی ماندگار در این حوزه بود. همچنین به مدد الهی توفیق داشتیم کاروانهای کتابخوانی با محوریت کتابخانههای سیار در میادین اصلی و مراکز پرتردد استان همچون برج میلاد، بوستان ها، مدارس و روستاهای فاقد کتابخانه راه اندازی کنیم.
زندوکیلی با تاکید بر اینکه از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی، کودکی است و خواندن در این دوران باعث میشود علاوه بر رشد فرهنگی، کودک مطالعه را به عنوان فعالیت روزانه خود قلمداد کند، گفت: اجرای برنامههای متنوع فرهنگی-ترویجی و برگزاری کارگاههای متعدد در کتابخانه هدهدسفید به عنوان اولین کتابخانه ویژه کودکان و نوجوانان در شهر تهران و بهارستان است. در این دو کتابخانه به صورت مستمر و هفتگی کارگاههای متنوعی برگزار میشود و مسئول و کتابداران این کتابخانه با تعامل مستمر و سازنده با مدارس و مهدکودکهای همجوار برای معرفی کتاب، آشنایی دانش آموزان با کتابخانه، برگزاری مسابقات کتابخوانی و قصه گویی اقدام کردهاند.
وی با اشاره به شاخص تعداد عضو کتابخانههای عمومی افزود: تعداد اعضای ثبت نام شده در کتابخانههای عمومی استان در یک سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۶۲۹ نفر بوده که ۵۸ درصد این اعضا، کودکان و نوجوانان هستند و بر این اساس تعداد کتابهای امانت داده شده توسط کتابداران کتابخانههای عمومی استان طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۹۵۷ هزار نسخه کتاب بوده است.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران افزود: اداره کل کتابخانههای عمومی استان طی سال گذشته با بودجه مصوب نهادی که معادل چهار میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بوده؛ یک هزار و ۵۵۴ نسخه کتاب به منابع مطالعاتی کتابخانههای خود تزریق کرده است. همچنین این اداره کل با هدف جبران کمبود منابع کتابخانهای خود برای ترویج فرهنگ اهدای کتاب به کتابخانههای عمومی تلاش مستمر دارد. در این راستا با اجرای پویش «اهدای کتاب، اهدای دانایی» در یکسال گذشته تعداد ۱۳۲ هزار و ۱۷۰ نسخه کتاب به کتابخانههای عمومی استان اهدا شد. از این تعداد ۵۵ هزار و ۳۲۷ نسخه در خود کتابخانههای استان ثبت شدهاند و مابقی به مرکز مبادله استان ارسال شده است.
زندوکیلی با اشاره به اهمیت تبیین فرهنگ کتاب و کتابخوانی و جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانه ها اظهار داشت: تجربیات و بررسی های میدانی نشان می دهد که برای رشد ذهنی کودکان استفاده صرف از کتاب کافی نیست و باید با مدد گرفتن از دیگر مواد آموزشی برای رشد و خلاقیت ذهن کودکان تلاش کنیم. بر همین اساس به منظور افزایش هوش، خلاقیت و توسعه مهارت های شناختی اعضای کودک کتابخانه ها، از شهریور سال ۱۴۰۳ تا کنون ۲۳۷ قطعه اسباب بازی به ارزش ۵۹۰ میلیون ریال برای بهره برداری در بخش های کودک برای کتابخانه های استان خرید و ارسال شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ارسال اسباببازی موجب شادابسازی فضای کتابخانهها و افزایش خلاقیت و پرورش تفکر در کودکان می شود، ادامه داد: این مهم با استقبال بی نظیر اعضای کودک و نوجوان همراه بوده است.
زندوکیلی در ادامه سخنانش با بیان اینکه ۵۷ باب کتابخانه عمومی در سطح استان تهران در زمان حمله رژیم صهیونیستی به تهران به ارائه خدمات به مردم کتابدوست تهران پرداختند گفت: در لحظات حساس و بحرانی که آسمان تهران شاهد فعالیت پدافند هوایی و آغاز عملیات وعده صادق سه بود، کتابداران کتابخانه های عمومی در قلب پایتخت با حضور در کتابخانه ها و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به میدان آمدند.
وی افزود: فعال بودن کتابخانه ها که از شجاعت و اراده بیپایان نسل جوان ایران حکایت داشت، در کنار عملیاتهای حساس نیروهای مسلح، پیام محکمی به دشمنان ملت ایران فرستاد و کتابداران با فعال کردن خدمات کتابخانه ای و اجرای برنامه های متنوع در سنگر فرهنگی با فراهم کردن محیطی امن ضمن کمک به آرامش فکر و امیدبخشی مردم شریف پایتخت پرداخته و با حمایت از نیروهای مسلح، ایستادگی و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند آن نشان دادند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران بر نقش کتابداران در امیدبخشی و آگاهی رسانی به کودکان و نوجوانان در شرایط جنگ تاکید کرد و ضمن تشکر از کارکنان و کتابداران که در شرایط جنگ در حوزه جبهه فرهنگی حضور داشتند گفت: با توجه به اهمیتِ حفظ آرامش و سلامت کودکان و نوجوانان، کتابداران با حضور در کتابخانه ها و فعال بودن در فضای مجازی اقدام به برگزاری برنامه های متنوع کتاب کردند.
زندوکیلی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ نفر روشندل در بخش های نابینایان کتابخانه های استان عضو هستند گفت:این بخش در ۶ باب کتابخانه عمومی به نام های مرکزی پارک شهر و حضرت فاطمه در تهران، شهید رجایی ملارد، شیخ کلینی ری، اقبال لاهوری قرچک و مصطفی خمینی اسلامشهر در استان فعال بوده و طی یکسال گذشته تعداد ۹۱۶ نسخه کتاب بریل و ۴ هزار و ۴۶۷ نسخه کتاب گویا امانت داشته است.
وی فراهم کردن زمینه لازم جهت دسترسی عموم مردم به منابع مطالعاتی را از اولویتهای این اداره کل عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته با هدف ارائه خدمات کتابخانهای به گروههای خاص بیش از ۴۰ برنامه فرهنگی-آموزشی در بخش ویژه نابینایان کتابخانههای عمومی استان با حضور مسئولین برگزار شده است؛ در این راستا محفل ادبی «غزل سپید» در کتابخانه مرکزی پارک شهر یکی از فعالیتهای بخشهای نابینایان استان بوده است که اقدامات ماندگاری همچون تهیه، آماده سازی و امانت کتب بریل، گویاسازی، تجمیع و امانت کتب گویا، آموزش خط بریل، برگزاری جلسات رونمایی و نقد آثار مولفین نابینا، معرفی کتاب در حوزه معلولیت و نابینایی، نشست کتابخوان و آموزش و مشاوره در خصوص نرم افزارهای ویژه نابینایان به اعضا در این بخش به صورت مستمر در حال اجرا است و روزانه پذیرای جمع کثیری از اعضای روشندل و کتابدوست است.
زندوکیلی حمایت از کسب و کارهای کوچک را از جمله فعالیتهای ویژه کتابخانههای استان در یکسال گذشته عنوان کرد و گفت: در همین راستا کارگاههای متنوع آموزشی همچون کارگاههای آموزشی «هوش مالی» ویژه کودکان با محوریت قصه گویی با حضور اعضای فعال کودک و نوجوان در کتابخانه هدهدسفید شهر تهران برگزار شد؛ در این کارگاههای آموزشی و قصه محور، تلاش شد تا با تقویت هوش مالی کودکان از طریق قصه گویی و پرسشهای کنجکاوانه و ترغیب کودکان به تفکر عمیق و خلاقانه و نوآور گامی در جهت پرورش نسلی کارآفرین برداریم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در ادامه سخنانش به کارگاههای آموزشی ساخت کتاب در کتابخانه هدهدسفید اشاره کرد و گفت: در این کارگاه کودکان با انواع کتاب ها، اشکال مختلف کتابسازی، نویسنده، طراح، ویراستار و تصویرگر، نحوه طراحی صفحات و صفحه آرایی، صحافی و منگنه کردن یا دوخت و معرفی شیوه تزیین خلاق و توجه به رنگ آمیزی و تصاویر آشنا شدند. اعضای کودک کتابخانه پس از سپری کردن دورههای مهارتی به ساخت کتاب نوشته شده خود پرداختند و در پایان نمایشگاهی از آثار برپا شد.
زندوکیلی افزود: با هدف شناساندن کتابخانه به عنوان یک مکان فرهنگی، حمایت از کسب و کارهای کوچک، خانگی و محلی، استفاده از ظرفیت کتابخانههای عمومی در توسعه اقتصادی و انس بیشتر مردم با کتابخانه است نمایشگاههای کسب و کارهای کوچک در کتابخانههای استان در حال برگزاری است که کتابخانه شهدای کیگا، پانزده خرداد پیشوا و شهید سلیمی ملارد از جمله فعالترین کتابخانهها در این حوزه است؛ در این راستا برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با مفاهیم کارآفرینی: رشد و توسعه کارآفرینی کمک به کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی» در شهرستان ملارد از دیگر اقدامات صورت گرفته در بخش حمایت از کسب و کارهای کوچک بوده؛ در این کارگاه آشنایی با مراحل رشد و توسعه کارآفرینی، آموزش داده شده و در پایان این کارگاه نمایشگاهی از کسب و کارهای کوچک بانوان کارآفرین شهرستان برپا شد که مورد استقبال مسئولین و مردم شریف شهرستان ملارد قرار گرفت.
وی به تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی جهت راه اندازی فیبرنوری، اینترنت رایگان برای اعضا و تجهیز و به روز رسانی سیستمهای کامپیوتری کتابخانهها صورت گرفته است.