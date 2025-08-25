مستند‌های «داروی مرگبار، سوغات فرانسوی» و «گور ماهی»، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «داروی مرگبار، سوغات فرانسوی»، به بررسی پرونده فروش فرآورده‌های خونی آلوده از فرانسه به ایران در دهه ۸۰ میلادی می‌پردازد که منجر به ابتلای صد‌ها بیمار هموفیلی به ویروس HIV شد.

موضوعی که با وجود خسارات انسانی، هیچ‌گاه با پذیرش مسئولیت یا عذرخواهی رسمی از سوی طرف فرانسوی همراه نبوده است.

مستند «داروی مرگبار، سوغات فرانسوی»، امروز ساعت ۲۰، پخش و سه شنبه چهارم شهریور ساعت ۱۵، بازپخش می شود.

همچنین مستند «گور ماهی»، امروز ساعت ۱۹:۳۰، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰، بازپخش می شود.

این مستند به تهیه کنندگی محمدجواد امیرانی و کارگردانی محمدرضا گودرزی مهر، بررسی تلاش‌های پژوهشگران برای شناسایی و درمان بیماری‌ها از طریق مدل سازی بیماری‌ها برای گور ماهی است.