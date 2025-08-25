پخش زنده
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با گلایه از تأخیر در ارسال لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس گفت: «هرسال میگویم که این لایحه باید پیش از خرداد به شورا بیاید تا مردم و متصدیان سرویس مدارس تکلیف خود را بدانند، اما متأسفانه همیشه با تأخیر ارسال میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با موضوع بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و همچنین بررسی دلایل عدم واگذاری تاکسیهای ون شهرداری تهران با حضور سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، و مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه، تشکری هاشمی با گلایه از تأخیر در ارسال لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس گفت: «هرساله میگویم که این لایحه باید پیش از خرداد به شورا بیاید تا مردم و متصدیان سرویس مدارس تکلیف خود را بدانند، اما متأسفانه همیشه با تأخیر ارسال میشود و عملاً مردم مجبور هستند بدون اطلاع از نرخهای مصوب قرارداد با سرویس مدرسه را ببندند و با تصویب نرخ، تعارض بین مصوبات شورا و قرارداد مردم با خدمات دهنده باعث شود در مقابل یکدیگر قرار گیرند.»
وی افزود: «بنای ما این بود که تا حد امکان مصوبهای شفاف و صریح داشته باشیم، چراکه هرچه پیچیدهتر تنظیم شود، مردم بیشتر سردرگم میشوند. هدف ما مختصر و مفید کردن لایحه است.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهرداری توضیح داد: «طبق اسناد بالادستی مدت ارائه خدمات برای یک سال تحصیلی که مبنای محاسبه کرایه میباشد منوط به اعلام از سوی آموزش و پرورش خواهد بود.»
او با اشاره به اهمیت شرایط رانندگان سرویس مدارس ابتدایی ادامه داد: «رانندگان سرویس دانشآموزان ابتدایی مسئولیت بیشتری در قبال کودکان دارند. آنها موظفاند در طول مسیر مراقب کودکان باشند و در آغاز و پایان مسیر نیز کودک را از خانواده تحویل بگیرند و دوباره تحویل دهند. نمیتوان با دانشآموزان دبستانی همانند دانشآموزان دبیرستانی رفتار کرد. بنابر این آموزش رانندگان سرویس مدارس اعم از موضوعات رفتاری و مقررات رانندگی امری بسیار ضروری است که باید در ابتدای سال تحصیلی توسط متصدیان مربوطه به نحو مقتضی صورت پذیرد.»
وی درباره دانشآموزان استثنایی نیز تأکید کرد: «خانوادههای این دانشآموزان باید مورد توجه مدیریت شهری باشند و کمک و پشتیبانی از آنها بخشی از رسالت اجتماعی ماست. شورای ششم تصمیم گرفته است همانند سالهای گذشته بار مالی سرویس مدرسه این دانشآموزان را بعهده بگیرد. ما کمک به این قشر را وظیفه اجتماعی خود میدانیم؛ همانطور که در مورد بازسازی خانههای آسیبدیده از جنگ شورا به رسالت خود عمل کرد، در این مورد هم باید با بهترین کیفیت خدمات حمل و نقل دانشآموزان استثنایی را بصورت کاملا رایگان ارائه دهیم.»
تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری ونها اشاره کرد و گفت: «از عملکرد شهرداری و سازمان تاکسیرانی در این زمینه گلایهمند هستم. مشخص نیست چرا با گذشت سه سال از زمان تحویل گیری ون ها، هنوز به رانندگان زحمتکش تاکسی تحویل نشده.»
او ادامه داد: «نباید برای حل مشکل مردم امروز و فردا کنیم. باید با سرعت، جدیت، دلسوزی و تلاش بی وقفه مشکلات را رفع کرد و مردم را هر روز امیدوارتر کنیم. وی افزود اگر واقعا مشکل و مانعی در حل مسئله دارید اعلام کنید تا رفع کنیم، شورا در کنار شماست.»
تشکری هاشمی با طرح پرسشی گفت: «علت اینکه یکهزار و ۷۵۲ تاکسی SUV زیر باد و باران و آفتاب باقی مانده و هنوز واگذار نشدهاند چیست؟» این خودروهای در معرض آسیب هستند و مردم هم با کمبود وسایل نقلیه عمومی دست و پنجه نرم میکنند پس نباید حتی یکروز را از دست داد.
در ادامه جلسه شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره روند واگذاری ونها نیز توضیح داد: «قرعهکشی با حضور دستگاههای نظارتی برری واگذاری ونها به رانندگان تاکسی تهران انجام شد و اسامی ۱۱۷ متقاضی به معاونت مالی جهت انقاد قرارداد و دریافت ون ارائه شد. همچنین ۸۰۰ میلیون تومان وام برای متقاضیان در نظر گرفته شده و اکنون آماده واگذاری است. در مجموع برای ۲۳۷ ون درخواست ثبت شده بود، اما در مرحله اول برای ۱۱۷ دستگاه قرعهکشی انجام گرفت.»