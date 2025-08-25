به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر کشور در مراسم شکرانه خدمت جمعیت هلال احمر در مشهد گفت: تیم‌های داوطلب این جمعیت در حوزه‌های بهداشت و درمان، امداد و نجات و اسکان اضطراری و ویلچررانی، مشارکت داشتند و به ۱۴۰ هزار زائر سالمند و ویلچری خدمات ارائه کردند.

پیرحسین کولیوند افزود: ویلچررانی یکی از نیاز‌های اصلی شهر مشهد در این ایام بود و با توجه به اینکه راه‌های تردد خودرو به حرم رضوی بسته می‌شد، بسیاری از افراد کم توان و مسن، توسط داوطلبان جوان جابجا شدند.

وی ادامه داد: داوطلبان هلال احمر از اول ماه صفر، عملیات اربعین را نیز با کمک همین جمعیت آغاز کرده بود و پایان بخش زحمات همکاران در هلال احمر، خدمت رسانی در مشهد است.

در آئین شکرانه خدمت به زائران دهه پایانی صفر، از خدمات سه هزار و ۵۰۰ امدادگر از ۳۰ استان کشور که در دهه پایانی صفر در محور‌های منتهی به مشهد و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی خدمت می‌کردند، تجلیل شد.