امسال دهه پایانی سفر با خدمت رسانی پنج هزار داوطلب جوان هلال احمر از سراسر کشور به زائران بارگاه رضوی در مشهدالرضا (ع) همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر کشور در مراسم شکرانه خدمت جمعیت هلال احمر در مشهد گفت: تیمهای داوطلب این جمعیت در حوزههای بهداشت و درمان، امداد و نجات و اسکان اضطراری و ویلچررانی، مشارکت داشتند و به ۱۴۰ هزار زائر سالمند و ویلچری خدمات ارائه کردند.
پیرحسین کولیوند افزود: ویلچررانی یکی از نیازهای اصلی شهر مشهد در این ایام بود و با توجه به اینکه راههای تردد خودرو به حرم رضوی بسته میشد، بسیاری از افراد کم توان و مسن، توسط داوطلبان جوان جابجا شدند.
وی ادامه داد: داوطلبان هلال احمر از اول ماه صفر، عملیات اربعین را نیز با کمک همین جمعیت آغاز کرده بود و پایان بخش زحمات همکاران در هلال احمر، خدمت رسانی در مشهد است.
در آئین شکرانه خدمت به زائران دهه پایانی صفر، از خدمات سه هزار و ۵۰۰ امدادگر از ۳۰ استان کشور که در دهه پایانی صفر در محورهای منتهی به مشهد و خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی خدمت میکردند، تجلیل شد.