استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد از سطح حمایتی صرف، به سطح مشارکت فعال و تصمیم‌ساز ارتقا یابد.

ارتقای سازمان‌های مردم‌نهاد از سطح حمایتی صرف، به سطح مشارکت فعال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد افزود: استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه الگویی تحول‌گرا باشد.

وی بر لزوم همکاری راهبردی و مستمر بین دولت و سمن‌ها، تقویت زیرساخت‌های فعالیت مدنی از جمله راه‌اندازی خانه سمن‌های استان و تشکیل کارگروه ویژه برای واگذاری تصدی‌گری‌ها در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی به سمن‌های توانمند تاکید کرد.

استاندار همچنین از تشکل‌های مردم نهاد و خیران خواست در حذف مدارس سنگی مشارکت کنند.