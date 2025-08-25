پخش زنده
امروز: -
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سازمانهای مردمنهاد از سطح حمایتی صرف، به سطح مشارکت فعال و تصمیمساز ارتقا یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در نشست با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد افزود: استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه الگویی تحولگرا باشد.
وی بر لزوم همکاری راهبردی و مستمر بین دولت و سمنها، تقویت زیرساختهای فعالیت مدنی از جمله راهاندازی خانه سمنهای استان و تشکیل کارگروه ویژه برای واگذاری تصدیگریها در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی به سمنهای توانمند تاکید کرد.
استاندار همچنین از تشکلهای مردم نهاد و خیران خواست در حذف مدارس سنگی مشارکت کنند.