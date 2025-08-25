مسابقات ورزشی قهرمان شهر۴ با حضور پر شور ورزشکاران در رشته‌های مختلف همچون بسکتبال، والیبال، بدمینتون، تنیس، داژبال و شنا به میزبانی شهرداری منطقه۱۳ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی موسوی مقدم، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ با اشاره به برگزاری تداوم برگزاری مسابقات «قهرمان شهر ۴» در این منطقه گفت: این رقابت‌ها با هدف ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی بستری سالم و رقابتی برای ورزشکاران در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در رشته‌های تنیس، داژبال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون و شنا و در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود، افزود: مسابقات بسکتبال با حضور ۴۸ تیم در دو رده سنی زیر ۱۸ و بالای ۱۸ در مجموعه ورزشی زینبیه و رقابت‌های والیبال در مجموعه الزهرا (۹) انجام شد.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ ادامه داد: مسابقات بدمینتون نیز در چهار رده سنی و در اماکن ورزشی نیروی هوایی محله زینبیه و عماد مغنیه برگزار و رقابت‌های شنا با حضور نماینده معاونت ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران در ده رده سنی و در رشته کرال سینه انجام گرفت که در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.

موسوی مقدم خاطرنشان کرد: مسابقات تنیس و داژبال نیز در قالب رقابت‌های «قهرمان شهر ۴» برگزار شده و این رویداد ورزشی همچنان در منطقه ۱۳ ادامه دارد.