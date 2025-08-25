به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ٢٧ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز با بار مصرفی ٢١٠ آمپر برق را در یک واحد تجاری ماهی‌سرا در منطقه شرق شهرستان کرج کشف کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز اعلام کرد: مصرف برق مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز موجب بروز مشکل در فرایند تأمین برق پایدار مشترکان می‌شود و با تحمیل فشار و نوسان به شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق مردم و آسیب به تجهیزات شبکه و وسایل برقی شهروندان می‌ شود.