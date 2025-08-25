پخش زنده
فراخوان هجدهمین سوگواره بین المللی «مهرمحرم» اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محورهای اصلی این دوره شامل ایران امام حسین (ع) و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی است.
این سوگواره در قالبهای عکس و مجموعه عکس، فیلم کوتاه شامل مستند، داستانی، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ برگزار میشود و آخرین مهلت ارسال آثار به این سوگواره سیام مهر ۱۴۰۴ است.
علاقمندان برای شرکت در این سوگواره میتوانند به سایت MehreMoharram.ir مراجعه نمایند.