به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محور‌های اصلی این دوره شامل ایران امام حسین (ع) و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی است.

این سوگواره در قالب‌های عکس و مجموعه عکس، فیلم کوتاه شامل مستند، داستانی، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ برگزار می‌شود و آخرین مهلت ارسال آثار به این سوگواره سی‌ام مهر ۱۴۰۴ است.

علاقمندان برای شرکت در این سوگواره می‌توانند به سایت MehreMoharram.ir مراجعه نمایند.