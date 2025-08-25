پخش زنده
در سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای متفقین به ایران حمله کردند و با اشغال تهران، رضاشاه را وادار به کنارهگیری از سلطنت کردند. اما امروز، ماجرا دیگر چنین نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای متفقین شامل ارتشهای بریتانیا و شوروی به بهانه حضور مستشاران آلمانی در ایران و نگرانی از تمایلات دولت رضاشاه به آلمان نازی، به ایران حمله کردند. این حمله در چارچوب جنگ جهانی دوم و بهمنظور تضمین امنیت مسیر تدارکاتی جنوب به شمال (موسوم به راه شریانی متفقین) انجام شد. ارتش ایران با وجود مقاومتهایی پراکنده، توان مقابله با نیروهای متفقین را نداشت و در مدت کوتاهی شکست خورد. سرانجام تهران در روزهای بعد بدون درگیری جدی اشغال شد و رضاشاه پهلوی ناچار به کنارهگیری از سلطنت و ترک کشور شد؛ پسرش، محمدرضا پهلوی، به جای او به سلطنت رسید.
اما امروز، ماجرا دیگر چنین نیست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روی پای خود ایستادهاند، با ایمان، با دانش و با سلاحی که خودشان ساختهاند از خاک کشورمان در مقابل تجاوزهای دشمنان دفاع میکنند.
به همین مناسبت گزارشی تهیه شد و علاوه بر روایت تاریخ شکوه ایران امروزی را به تصویر کشید.