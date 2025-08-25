پخش زنده
با برپایی موکبی در بیمارستان امام رضای بیرجند، کمک مردم و خیران جمع آوری میشود تا خرج درمان بیماران نیازمند و تأمین تجهیزات بیمارستان شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تامین هزینه درمان بیماران نیازمند، زیرساختهای اعمال جراحی بیماران سرطانی، تامین تجهیزات مورد نیاز بیماران پس از ترخیص از جمله ویلچر، تشک مواج، واکر، عصا، تخت و، کمک به توسعه و تجهیز آی سی یو و توسعه اورژانس، اضافه شدن ۴ اتاق عمل جدید به این بیمارستان و تجهیز اتاقهای عمل، آغاز ساخت همراه سرا در بیمارستان، کمک به ساخت پانسیون برای جذب متخصصین غیربومی و کمک به تامین و ارتقاء تجهیزات درمانی از جمله سی تی اسکن و کولونوسکوپی که در بیمارستان قدیمی هستند از جمله اهداف این پویش است.
پویش نذر درمان تا ۱۹ شهریور ادامه دارد.