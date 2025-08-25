پخش زنده
در هفته دولت، ۸۱ طرح مختلف با اعتبار شش هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال در چناران افتتاح یا ساخت آن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان چناران با بیان اینکه این طرحها در راستای افزایش خدمات رسانی، رونق و توسعه شهرستان چناران است، گفت: از این تعداد، ۷۱ طرح به ارزش پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح و عملیات ساخت ۱۰ طرح با اعتبار هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
حسین غریب افزود: این خدمات در حوزه آب، برق، گاز، مخابرات، جهادکشاورزی و صنعت است که نیمی از منابع مالی یادشده توسط بخش خصوصی (مانند بخش کشاورزی و صنعت) و نیمی توسط بخشهای دولتی و عمومی تامین شده است.
او تاکید کرد: از این طرح ها، دو هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال در حوزه شهری، ۸۹۰ میلیارد ریال در حوزه روستایی و دو هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال در بخش صنعت، هزینه و سرمایه گذاری شده است.
غریب در ادامه، به افزایش۱۰۰ درصدی جمع اعتبارات هزینه شده و افزایش ۴۳ درصدی به لحاظ تعداد طرحهای اجرا شده نسبت به دوره مشابه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: امیدواریم با توجه به شرایط و ظرفیت بالای شهرستان در جذب سرمایه گذار و امکانات بتوانیم رشد موجود را در دورههای بعدی افزایش دهیم تا علاوه بر رونق اقتصادی، گردش مالی شهرستان، رفع محرومیتها و بهره مندی شهروندان از نتایج این سرمایه گذاری، شاهد توسعه همه جانبه چناران باشیم.