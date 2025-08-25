۴۱۶ طرح به مناسبت هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد تومان در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در گفتگوی زنده با شبکه خبر برنامه "سلام خبرنگار" با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در استان گفت: در این ایام ۴۱۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد تومان در استان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها ۳۰۸ فرصت شغلی دائم و حدود ۱۹۶۷ شغل موقت در حین اجرای پروژه‌ها ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و زیرساختی تعریف شده‌اند و با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزرا به بهره‌برداری خواهند رسید.

استاندار ایلام با اشاره به نقش محوری مرز مهران در ایام اربعین گفت: به دلیل نزدیکی این مرز به عتبات عالیات، روزانه بین ۱۵ تا ۲۲ هزار نفر زائر در طول سال از آن تردد می‌کنند و در ایام اربعین این رقم به بیش از سه میلیون نفر می‌رسد.

کرمی افزود: در اربعین امسال بیش از سه میلیون و ۲۸۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند که حدود ۵۵ درصد زائران برای خروج از کشور این مرز را انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های اربعین از ماه‌ها قبل آغاز شده بود، گفت: در حوزه زیرساخت‌ها اقدامات مهمی انجام شد که شامل چهاربانده شدن ۲۶ کیلومتر مسیر‌های منتهی به مرز، تامین آب پایدار با احداث مخازن و خطوط انتقال جدید، تجهیز پارکینگ بزرگ اربعین با ظرفیت ۶۰ هزار خودرو و ساخت ۳ سردخانه هزار تنی بود.

استاندار ایلام همچنین از احداث ۳۰ هزار مترمربع سایبان موقت و ۵۰ هزار مترمربع سایبان دائم در مهران خبر داد و افزود: با این اقدامات مشکل گرما و کمبود آب زائران تا حد زیادی رفع شد.

کرمی تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ موکب در مسیر‌های منتهی به مرز مهران به زائران خدمات‌رسانی کردند و امسال برای نخستین‌بار مواکب فرهنگی ویژه مادر و کودک، رسانه و نمازخانه‌های مجهز راه‌اندازی شد. همچنین ۹۰ آشپزخانه خانگی در مهران با پخت و توزیع غذا نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کردند.

وی با اشاره به حمل‌ونقل بازگشت زائران گفت: در بازه ۱۲ روزه اربعین، حدود ۱۶ هزار سرویس اتوبوس عملیات جابه‌جایی زائران را انجام دادند و در یک روز ۱۸۷۰ دستگاه اتوبوس بیش از ۵۵ هزار زائر را منتقل کردند که این رقم ۲.۵ برابر جمعیت شهر مهران است.

استاندار ایلام با بیان اینکه جلسات ستاد اربعین ۱۴۰۵ آغاز شده است، تأکید کرد: با توجه به برگزاری مراسم اربعین در سال‌های آینده در فصل گرم، تکمیل پروژه‌های آب، خنک‌کننده‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار دارد.

کرمی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امنیتی، موکب‌ها و مردم ایلام در برگزاری موفق اربعین حسینی، مطرح کرد: همزمانی هفته دولت با پایان اربعین فرصتی برای نمایش خدمات دولت و مردم‌داری مسئولان است و امیدواریم با افتتاح پروژه‌های جدید، بخشی از مشکلات استان برطرف شود.