این پهلوان ۷۶ ساله از روستای دارکلاته فندرسک گلستان، پس از تحمل دوره‌ای طولانی بیماری به دیار باقی شتافت.

مرحوم رضا سوخته سرایی از معدود قهرمانان ایرانی است که در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی، پرچم میهن عزیزمان را در میدان های بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

اویس ملاح و یحیی مردانی از پیشکسوتان کشتی ایران و استان گلستان که همدوره زنده یاد رضا سوخته‌سرایی هستند، از او به نیکی یاد می کنند و می گویند او علاوه بر مدال های رنگارنک ورزشی، مدال اخلاق را هم بر سینه داشت.