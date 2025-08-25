به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضا فلاح با اشاره به ظرفیت‌های بافق، صنایع معدنی را نخستین محور توسعه عنوان کرد و گفت: این شهرستان به‌عنوان قطب معدنی کشور شناخته می‌شود.

وی دومین محور را صنایع ریلی دانست و افزود: بافق به دلیل قرار گرفتن در مسیر پنج راه مواصلاتی ریلی ایران، جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

به گفته سرپرست فرمانداری بافق، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سومین محور توسعه شهرستان است و محور چهارم نیز دامپروری، کشاورزی و شیلات خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها موظف هستند برای این بخش‌ها برنامه‌ریزی مشخص داشته باشند، اظهار داشت: برای هر محور اهداف و گام‌های اجرایی تعریف شده و پایش آنها هر سه ماه یک‌بار صورت می‌گیرد.

فلاح ادامه داد: ۱۰ طرح مهم به عنوان طرح‌های برتر شهرستان تعیین شده که برخی از آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهند رسید.

فرماندار بافق تصریح کرد: بیمارستان ۹۶ تختخوابی حضرت ولیعصر که مردم بیش از یک دهه در انتظار آن بوده‌اند، در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

وی همچنین از تکمیل مرکز آموزش نیروی انتظامی با ظرفیت یک گردان در دهه فجر خبر داد و گفت: اقداماتی نیز برای ایجاد بخش سبزدشت در حال انجام است تا بافق از تک‌بخشی بودن خارج شود.

فرماندار بافق از تکمیل جاده بافق–بهاباد توسط شرکت سنگ آهن خبر داد و افزود: بخشی از این مسیر تا دهه فجر زیر بار ترافیک خواهد رفت.