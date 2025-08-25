به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،با کشف نفت در گچساران در اوایل دهه ۱۳۰۰، مناطق قشلاقی ایل بویراحمد که سال‌ها مأمن زندگی و دامداری عشایر بود، به کانون توجه دولت و انگلیسی‌ها تبدیل شد. رضا شاه که ایلات را مانعی در راه سلطه بر این منابع می‌دید، به بهانه یکجانشینی دستور خلع سلاح عشایر را صادر کرد. این فشارها در سال ۱۳۰۹ به جنگ تنگ تامرادی انجامید؛ نبردی که با رشادت عشایر و شکست سنگین قوای دولتی پایان یافت.

سال‌ها سرکوب ایلات در سراسر کشور ادامه داشت و سیاست‌های سختگیرانه رضا شاه باعث فرسودگی و خستگی عشایر شد؛ مردمانی که در تاریخ ایران به پاسداری از میهن مشهور بودند، دیگر رمقی نداشتند و نتوانستند جلوی هجوم نیروهای متفقین را بگیرند. در سوم شهریور ۱۳۲۰ ارتش رضا شاه بدون مقاومت تسلیم شد و اهواز زیر بمباران انگلیس قرار گرفت. صدها ایرانی کشته شدند و قحطی و گرسنگی کشور را فرا گرفت.

این رویدادها نشان داد که خشونت داخلی و وابستگی خارجی سرانجامی جز سقوط برای رضا شاه نداشت.

اما تاریخ درس‌آموز است. در دفاع مقدس ۱۲ روزه، آمریکا و متحدانش به دنبال تکرار سناریویی شبیه شهریور ۱۳۲۰ و ایجاد قحطی و فروپاشی کشور بودند. اما نیروی مسلح ایران با قدرت در برابر دو قدرت اتمی جهان ایستاد و دشمن مجبور شد پیشنهاد آتش‌بس دهد. این روایت نشان می‌دهد که وابسته نبودن به کشورها و قدرتهای خارجی و روح مقاومت و آمادگی نیروهای مسلح با پشتوانه مردمی و رهبری حکیمانه می‌تواند جلوی سقوط کشور را بگیرد.