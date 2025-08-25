پخش زنده
متولیان صنعت برق استان فارس اعلام کردند: با توسعه نیروگاههای خورشیدی و همراهی مردم در مدیریت مصرف، خاموشیهای ناشی از افزایش دما و کاهش تولید نیروگاههای آبی تا یک هفته آینده کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئولان صنعت برق استان فارس با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای گرم تابستان و کاهش تولید نیروگاههای آبی، تأکید کردند که برای عبور از ناترازی شبکه و کاهش خاموشیها برنامهریزیهای گستردهای در جریان است.
به گفته مدیران این بخش، توسعه نیروگاههای خورشیدی و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید تولید برق از جمله اقدامات کلیدی برای افزایش توان شبکه و کاهش خاموشیها است.
متولیان صنعت برق از مردم خواستند با مدیریت مصرف و رعایت نکات صرفهجویی، نقش خود را در کنترل مصرف و کاهش خاموشیها ایفا کنند تا شرایط پایدار و پایداری برق در استان برقرار شود.