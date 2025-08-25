هزار و ۸۷۰ نفر از مجاوران و زائران رضوی در سه روز پایانی ماه صفر به مراکز اهدای خون مشهد مراجعه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی گفت: هزار و ۸۷۰ نفر از مجاوران و زائران رضوی در سه روز پایانی ماه صفر و همزمان با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت ثامن الحجج (ع) به مراکز اهدای خون آمدند و از این تعداد هزار و ۴۴۷ نفر شرایط لازم را داشته و موفق به اهدای خون شدند.

مصطفی مهدوی ارفع افزود: بیش از ۳۱ درصد داوطلبانی که در این مدت موفق به اهدای خون خود شدند، اهدا کننده بار اولی و بقیه اهدا کنندگان مستمر و با سابقه هستند.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی سه پایگاه اهدای خون حرم مطهر رضوی، امام رضا (ع) و شهید مالک رحمتی (امید) در مشهد مقدس پذیرای مجاوران، زائران و عزاداران رضوی بودند.

مدیر روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی گفت: ۴۷.۲۷ درصد معادل ۶۸۴ واحد خون در پایگاه اهدای خون حرم مطهر رضوی و بقیه واحد‌های خونی در پایگاه‌های امام رضا (ع) و شهید مالک رحمتی (امید) اهدا شده است.

مهدوی‌ارفع با تاکید بر اهمیت اهدای خون و نقش حیاتی آن در نجات جان بیماران نیازمند، از تمامی زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) دعوت کرد تا اهدای خون را به مناسبت‌های خاص موکول نکنند و در تمامی ایام به این امر خداپسندانه در راستای نجات جان بیماران مبادرت ورزند.

اداره کل انتقال خون خراسان رضوی وظیفه تامین خون ۶۴ بیمارستان این استان را بر عهده دارد.

هم‌اکنون ۱۴ پایگاه انتقال خون در مشهد و دیگر شهر‌های خراسان رضوی فعالیت دارند که از این تعداد هفت پایگاه در مشهد و هفت پایگاه در شهر‌های سبزوار، تربت‌حیدریه، نیشابور، قوچان، گناباد، تربت‌جام و کاشمر استقرار دارند.