در دومین روز از هفته دولت چندین طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی در استان همدان به بهره برداری رسید.

بهره برداری از چندین طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در ملایر: طرح آبرسانی به روستا‌ها با سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار، طرح‌های لکه گیری و روکش آسفالت جاده‌های فرعی ملایر و روشنایی جاده ملایر- اراک با ۲۱ میلیارد تومان اعتبار و طرح هادی در شش روستا به بهره برداری رسید.

در شهرستان بهار: ۸۲ واحد مسکن روستایی، پنل خورشیدی ۱۰ کیلو واتی شرکت گاز و آسفالت معابر روستای چوتاش با ۱۸۷ میلیارد تومان اعتبار به بهره بردار رسید.

در کبودراهنگ: طرح «باغ فراز» در روستای دستجرد کبودراهنگ، مدرسه خیرساز ۳ کلاسه معلم شهید علیرضا احمدی روستای اورقین و دامداری کوچک روستایی بخش خصوصی در روستای روعان با ۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

در تویسرکان: افتتاح طرح‌های برق در ۴۲ نقطه از شهرستان تویسرکان با مجموع ۱۹ میلیارد تومان اعتبار، افتتاح طرح‌های اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف برق به طول ۲۵ کیلومتر در ۲ نقطه شهری و ۱۱ روستا با مجموع پانزده میلیارد تومان اعتبار و افتتاح طرح‌های توسعه شبکه فشار ضعیف به طول ۵ کیلومتر در شهر تویسرکان و ۲۸ روستا با ۴ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

در رزن: ساختمان جدید آتش نشانی و زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال شهدای روستای هریان با مجموع پنج و نیم میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.

در درگزین: جدول گذاری و آسفالت خیابان‌های شهر شاهنجرین با ۲۱ میلیارد تومان آغاز شد.

در اسدآباد: طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار روستای حسام آباد با دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید.