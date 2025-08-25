به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسوی‌زاده با اشاره به اینکه بازگشت عشایر خوزستان از اواخر شهریور تا اواخر مهر ماه ادامه دارد، افزود: بازگشایی جاده‌های عشایری، بهسازی چشمه‌ها، نوسازی تانکر‌های آبرسانی و تکمیل پروژه‌های راهسازی زیادی در استان به منظور بازگشت عشایر انجام شده است.

وی ادامه داد: تکمیل دو پل مهم دره شیرون در اندیکا و پل کول در دزفول و پرداخت تسهیلات خرید علوفه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به عشایر در راستای تقویت نقدینگی عشایر با هدف تأمین علوفه انجام شده است.

مدیر کل امور عشایری خوزستان عنوان کرد: پیگیری تأمین اعتبار تسهیلات ماده ۵۲ و تأمین تسهیلات از محل سرمایه در گردش، خرید علوفه شرکت توسعه پایدار بنیاد تعاونی سپاه و تهیه ۱۰۰۰ تن جو و ۲۴۰۰ تن خوراک دام توسط اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان از جمله اقدامات اداره کل امور عشایر خوزستان برای پذیرایی از عشایر در بازگشت از کوچ است.