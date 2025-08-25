برنامه «قرارگاه»، با عنوان، قرارگاه رهبر، وحدت کلمه، رمز پیروزی، از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سالروز شهادت امام علی ابن موسی الرضا (ع)، مقام معظم رهبری در دیدار با گروه های مختلف مردم، نکات مهمی را پیرامون وقایع اخیر و به طور خاص ضرورت اتحاد مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح بیان داشتند.

بر همین اساس برنامه قرارگاه»، امشب از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امیری طیبی دعوت کرده و به تحلیل و بررسی سخنان اخیر حضرت آیت الله خامنه‌ای، می‌پردازد.

ضمنا حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی گودرزی هم میهمان غیر حضوری برنامه است که از طریق ارتباط تصویری در برنامه شرکت دارد.

«قرارگاه»، با اجرای علی رضا داودی، ساعت ۲۱:۱۵، پخش می‌شود.