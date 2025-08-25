پخش زنده
شدت گرما در روزهای پایانی هفته در استان اصفهان ،کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ،کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای گرم تا فردا سهشنبه در استان ادامه دارد، اما از روزهای پایانی هفته، از شدت گرما کاسته خواهد شد.
مینا معتمدی ادامه داد: طی این مدت آسمان در اغلب مناطق صاف، در پارهای از نقاط غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد (با احتمال تندباد لحظهای) پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: در نیمه شمالی و شرقی استان در اوایل شب احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
معتمدی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا پنج روز آینده جو استان بهنسبت پایدار خواهد بود.
به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه بالای صفر و کمینه دمای آن در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۲۰ درجه میرسد.
همچنین، مهاباد با ۴۲ درجه بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۳ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین خنکترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.