مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اجرای طرح بخشودگی مالیاتی برای صاحبان مشاغل حقوقی با بیش از ۲۱ میلیارد درآمد گفت: ازمزایای اجرای این طرح، شامل سادهسازی و همچنین کاهش هزینههای مالیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عزیز اله عباس پور» مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار داشت: صاحبان مشاغل حقیقی که مجموعه فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ تا ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد میتوانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ و قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند.
وی با اشاره به مزایای اجرای این مشوق مالیاتی عنوان کرد: مزایای اصلی اجرای طرح، برای مودیان مالیاتی شامل سادهسازی و کاهش هزینههای مالیاتی، معافیت از نگهداری دفاتر و ارائه اظهارنامه، تعیین مالیات مقطوع و قابل پیشبینی، و کاهش اختلافات با سازمان امور مالیاتی است.