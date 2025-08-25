همزمان با هفته دولت، چند طرح کلان گازرسانی در استان فارس به بهره‌برداری رسید تا ضریب نفوذ گاز، ایمنی شبکه و دسترسی صنایع و روستا‌ها به این انرژی پایدار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وحید بهفر، مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با اعلام افتتاح طرح‌های بزرگ گازرسانی در نقاط مختلف استان گفت: این اقدامات نتیجه سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران متعهد است و بخش مهمی از زیرساخت‌های انرژی استان به سطح مطلوبی از پایداری و پوشش رسیده است.

وی افزود: در بخش گازرسانی به روستاها، با صرف اعتبار بیش از ۱۲۹ میلیارد تومان، گاز طبیعی به ۱۳ روستای هدف در شهرستان‌های سپیدان، خفر، سروستان و ممسنی رسانده شد که ۹۷۶ خانوار روستایی را زیر پوشش قرار داده و کیفیت زندگی آنان را ارتقا داده است.

بهفر با اشاره به طرح گازرسانی به ۲۲۰ واحد صنعتی جزء و عمده استان گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیارد تومان، دسترسی صنایع به گاز طبیعی را تسهیل کرده و زمینه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز فارس ادامه داد: اجرای ۱۲۵ کیلومتر شبکه جدید و نصب ۶ هزار و ۲۵۰ انشعاب تازه، ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری و روستایی را به شکل چشمگیری افزایش داده و بسیاری از نقاط بدون شبکه، اکنون از این نعمت بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین به مقاوم‌سازی ایستگاه‌ها و شبکه‌های گازرسانی اشاره کرد و گفت: با صرف ۵۵ میلیارد تومان برای بازسازی ایستگاه‌های تقلیل فشار و بخش‌هایی از شبکه فرسوده، ایمنی و اطمینان‌پذیری شبکه به میزان قابل توجهی ارتقا یافته است.

بهفر تأکید کرد: این پروژه‌ها بخشی از مأموریت شرکت گاز استان فارس برای تحقق عدالت انرژی، افزایش امنیت انرژی و ایجاد امید در جامعه است و مسیر توسعه گازرسانی با قدرت ادامه خواهد یافت.

در پایان این نشست، ۷ برنده پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در استان فارس، جوایز خود شامل ۷ دستگاه پکیج را دریافت کردند.