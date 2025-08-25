به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ،مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در هفته دولت ۳۵۰ واحد مسکونی در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری، هزار و یک واحد مسکونی خودمالکان شهری، ۴۸۶ واحد در شهر جدید فولادشهر و ۵۹۷ واحد مسکونی از طرح‌های بنیاد ساخت در شهر‌های شهرضا، مبارکه، خمینی‌شهر، تیران، دولت‌آباد و اردستان به بهره‌برداری می‌رسد.

حمیدرضا فلاح چم‌آسمانی افزود: علاوه بر این در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، ۱۷۷ واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط این طرح و همچنین ۲۷ واحد به متقاضیان گروه ساخت و انفرادی واگذار می‌شود.

فلاح در ادامه به طرح‌های راه سازی آماده افتتاح گفت: پنج طرح راه سازی با مجموع طول ۱۹.۵ کیلومتر در سطح استان تکمیل شده و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

به گفته وی، این طرح‌ها شامل کنارگذر وانشان، تقاطع غیرهمسطح الکترونیک، تقاطع غیرهمسطح نوش‌آباد در کنارگذر آران و بیدگل، تقاطع غیرهمسطح شهید منصوری در کنارگذر آران و بیدگل و احداث باند دوم محور مبارکه-مجلسی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تأکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۴۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.