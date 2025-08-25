به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، گفت: همزمان با هفته دولت ۱۳ طرح با مجموع اعتبار ۷۵۸ میلیارد تومان در این استان به بهره‌برداری می‌رسد.

اسماعیلی افزود: بر این اساس هشت طرح در حوزه معاونت راهداری با ۶۴۱ میلیارد تومان اعتبار اجرا می‌شود که مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل بهسازی و آسفالت آزادراه زنجان - قزوین و زنجان - تبریز به طول مجموع ۴۵ کیلومتر با اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین لکه‌گیری و روکش آسفالت محور ترانزیت زنجان - میانه به طول هفت کیلومتر با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور آمادگاه در جاده ترانزیت زنجان- میانه به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور زنجان - بیجار به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی امامزاده یعقوب (هفت کیلومتر) و راه روستایی خاکریز (یک و نیم کیلومتر) در مجموع با ۲۷ میلیارد تومان اعتبار و بهسازی و آسفالت محور تهم - چورزق به طول ۱۰ کیلومتر با ۲۴ میلیارد تومان اعتبار از دیگر پروژه‌های این حوزه است.

اسماعیلی افزود: در حوزه معاونت فنی و راه روستایی نیز چهار پروژه با بیش از ۸۲.۵ میلیارد تومان اعتبار شامل بهسازی و آسفالت راه روستایی کله‌خانه و گلی در شهرستان ابهر، راه روستایی کردی در شهرستان ماهنشان، راه روستایی آقزوج در سلطانیه از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این هفته است.

وی اظهار داشت: همچنین، در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع، فاز توسعه‌ای مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی رونیکام در مسیر زنجان - تبریز با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان با ایجاد اشتغال برای ۱۰ نفر، افتتاح خواهد شد که شامل جایگاه سوخت و یک ساختمان اداری جدید توسط بخش خصوصی است.

اسماعیلی با تاکید بر اهمیت این پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت راه‌ها و تسهیل تردد در استان زنجان صورت گرفته است.

به گفته وی، با بهره‌برداری از این ۱۳ پروژه، ضمن افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر، به تقویت هرچه بیشتر شبکه حمل‌ونقل استان و در نتیجه، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی شهروندان کمک شایانی خواهد کرد که این سرمایه‌گذاری گسترده، نشان از عزم جدی برای ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل در استان زنجان دارد.