به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ رضا هدایتی گفت: در پی دریافت وصول حکم جلب مبنی بر دستگیری متهمی متواری با بدهی مالی ۹۰ میلیارد ریالی، بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بررسی دقیق موضوع و انجام تحقیقات تخصصی، در نهایت محل حضور این فرد را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی، متهم را در یک عملیات هماهنگ در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خوانسار گفت: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و با تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شد.