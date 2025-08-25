به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار جوین گفت: ۳۸۴ فقره تسهیلات بانکی به ارزش ۱۳۴ میلیارد تومان در سال گذشته در این شهرستان پرداخت شده است.

علی اکبر آزادواری افزود: ۵۷ طرح انرژی تجدیدپذیر با ظرفیت ۴۶ مگاوات در این مدت به بهره‌برداری رسیده است و اجرای ۷۱ طرح دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود : در این مدت بیش از ۲۳ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و ۷۵ درصد مطالبات آنان پرداخت شد. همچنین طرح‌های مرمت قنوات، اجرای سامانه‌های آبیاری نوین و پرداخت حدود شش میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی انجام شده است.

آزادواری ادامه داد: در حوزه حمایتی نیز کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد علوی بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به مددجویان اختصاص داده‌اند. افزون بر این، بیش از ۴۴ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی و ۱۱ میلیارد تومان برای توسعه شبکه‌های مخابراتی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: در سال گذشته طرحهایی مانند جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر شهری و روستایی، توسعه شبکه‌های برق‌رسانی و اجرای طرحهای آبرسانی در سطح شهرستان به اجرا درآمده است.