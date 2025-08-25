فراخوان همایش بین‌المللی شعر «پیامبر اعظم (ص)» به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاونت فرهنگی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با همکاری انجمن ادبی آستان مهر، فراخوان همایش بین‌المللی شعر «پیامبر اعظم (ص)» را به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) منتشر کرد.

این همایش در چهار بخش بین‌الملل، شاعران کشور، شاعران استان فارس و شاعران شیراز و بخشی ویژه نوجوانان با عنوان «کبوتران حرم» برگزار می‌شود. محور آثار سرایش شعر در قالب‌های کلاسیک و آزاد با موضوع جهانی «امت محمد، اسوه مقاومت» تعیین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر سه اثر خود را به صورت متن ساده به یکی از روش‌های گروه‌های انجمن ادبی آستان مهر در فضای مجازی یا به نشانی پست الکترونیکی khalilshafee@gmail.com ارسال کنند. درج مشخصات کامل شاعر شامل نام و نام خانوادگی، شهر محل سکونت و شماره تماس الزامی است.

آخرین مهلت ارسال آثار پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۴ است و همایش ۱۸ و ۱۹ شهریور در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.