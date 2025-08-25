رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اهدای لوح تقدیر از استاندار آذربایجان‌غربی به دلیل همکاری‌های ارزشمند در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی و حمایت از فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اهدای لوح تقدیر از دکتر رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی به دلیل همکاری‌های ارزشمند در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی و حمایت از فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر قدردانی کرد.

در ابتدای این لوح آمده است: «افتخار خدمت به مردم مسلمان و انقلابی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توفیقی است که با تفضل خداوند متعال نصیب مدیران و مسئولین باکفایتی گردیده که همت خود را در این راه مصروف داشته و جز رضای الهی نیتی ندارند.»

دکتر کولیوند در ادامه خطاب به استاندار آذربایجان‌غربی آورده است: «حضرتعالی که با مدیریت، درایت و همت والای خود همواره در خدمت‌رسانی به مردم غیور استان و به‌ویژه در ایام اربعین حسینی با پشتیبانی و حمایت از قرارگاه امدادونجات مرزی تمرچین هلال‌احمر، یاری‌گر این نهاد مردمی بوده‌اید، با اقدامات جهادگونه خود موجبات ارتقاء و افزایش توان عملیاتی جمعیت را در مواجهه با شرایط سخت و ارائه خدمات شایسته به زائران فراهم ساخته‌اید.»

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان تصریح کرده است: «اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر ضمن ابراز سپاس و امتنان، استمرار توفیقات روزافزون جنابعالی را در خدمت به مردم عزیز و زائران سید و سالار شهیدان و نیز در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین جهان و در ظل توجهات حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) از خداوند متعال مسئلت دارم.»