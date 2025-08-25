پخش زنده
تاکنون ۱۵ تور صنعتی برای تولیدکنندگان، صنعگران، دانشجویان و اساتید دانشگاههای خوزستان برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: با هدف تبادل تجربیات و فناوری در زمینههای مختلف و همچنین آشنایی با عوامل ارتقاء واحدهای موفق تورهای صنعتی در حال برگزاری است.
چنانی با تاکید بر نقش تورهای صنعتی برای صنعتگران، تولیدکنندگان، اساتید و دانشجویان دانشگاه در رونق اقتصادی کشور افزود: تورها و بازدیدهای متخصصان و اهل فن از سایتهای صنعتی، علاوه بر اینکه تجارب در ابعاد مختلف را به بازدید کنندگان ارایه میدهند، میتوانند در کارآفرینی، جذب سرمایه، ایجاد درآمد، تعاملات فی مابین و اعتلای سطح آگاهی جامعه نیز سهم بسزایی داشته باشد.
