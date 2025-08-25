نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی پویش ملی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد این اقدام را گامی بزرگ در راستای مواسات و همدلی ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس این شورا، در مراسم امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی «پویش ملی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد» که با حضور سید اسدالله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور و علی شمس مدیرعامل ستاد دیه کشور در دفتر مرکزی شورا برگزار شد، این اقدام را گامی بزرگ در راستای مواسات و همدلی ملت ایران دانست.

وی با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و اشاره به مناسبت‌های پرفیض این ماه از جمله آغاز هجرت پیامبر اکرم (ص)، ولادت پیامبر اعظم (ص)، میلاد امام جعفر صادق (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) گفت: یکی از جلوه‌های بزرگ وحدت و رحمت الهی، دستگیری از گرفتاران است و آزادسازی زندانیان غیرعمد، مصداق والای همین سیره نبوی است.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه «هفته وحدت» امسال، به مناسبت فرخنده هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر رحمت (ص)، با برنامه‌های گسترده تبلیغی تبیینی تحلیلی و در کنار جشن‌های گسترده مردمی همراه خواهد بود، تصریح کرد: آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به عنوان حرکتی مردمی و خداپسندانه در اولویت فعالیت‌های این ایام قرار گرفته است و با همکاری مردم، خیرین، ستاد دیه، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها، زمینه آزادی شمار زیادی از زندانیان در سراسر کشور فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با اشاره به روحیه ایثار و نوع‌دوستی مردم ایران خاطرنشان کرد: ملت ما همواره در سختی‌ها نشان داده‌اند که عطوفت، همدلی و دلسوزی را سرلوحه رفتار خود قرار داده‌اند و امروز نیز با همین همت و همدلی می‌توانیم گره از کار گرفتاران باز کنیم تا هیچ زندانی غیرعمدی در زندان باقی نماند.

نماینده ولی‌فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد این حرکت که با پویش ملی " به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم "، از امروز آغاز می‌شود و نقطه عطفی در تاریخ مواسات و همدلی ملت ایران باشد و خانواده‌های فراوانی در ایام پرشکوه ماه ربیع و در یک هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص)، طعم شیرین آزادی عزیزانشان را بچشند. در اجرای این هدف مقدس، ستاد‌هایی در سراسر کشور در مراکز استان‌ها با مسئولیت نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها، مسئولین اجرایی، خیرین و گروه‌های مردمی تشکیل شده است.

علی شمس، مدیر عامل ستاد دیه کشور در این نشست گفت: در آستانه سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) به ابتکار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، همکاری و هماهنگی‌های لازم برای آزادی گسترده زندانیان جرائم غیرعمد در سراسر کشور صورت گرفته و در حال برنامه ریزی است.

وی افزود: امسال، طرح عظیمی در سطح ملی آغاز شده تا با حمایت خیرین و دستگاه‌های مرتبط، شمار قابل توجهی از زندانیان آزاد شوند. در این راستا تفاهم‌نامه‌ای تهیه شده و دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حضور امام‌جمعه، نماینده ولی فقیه، رئیس کل دادگستری، مسئولان محلی و خیرین در این اقدام مشارکت دارند.

آقای شمس همچنین گفت: بر اساس این طرح، حدود ۵۶۰۰ زندانی واجد شرایط، شناسایی شده‌اند که قرار است در ۱۷ ربیع‌الاول و نهایتاً تا پایان ماه ربیع، به برکت این مناسبت بزرگ، آزاد شوند.

وی تاکید کرد: هدف نهایی این حرکت آن است که هیچ زندانی نیازمند در زندان باقی نماند و به یاری خداوند، این اقدام سراسری زمینه‌ساز آزادی شمار بیشتری از زندانیان خواهد شد.

سپس سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز ضمن گرامیداشت یاد شهیدان بزرگواری همچون اسدالله لاجوردی اظهار کرد: ستاد دیه از زمان تأسیس تاکنون با حضور شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی، مسیر قانونی خود را در سازمان زندان‌ها پیدا کرده و امروز به پشتوانه خیرین و مسئولان، نقش مهمی در حمایت از زندانیان ایفا می‌کند.

وی افزود: از حسن ابتکار و پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه ورئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برنامه ریزی برای این اقدام ارزشمند تشکر می‌کنم. یکی از مهم‌ترین اقدامات ستاد دیه، برگزاری جشن‌های آزادی زندانیان در ماه رمضان و اعیاد مذهبی است که همواره با حمایت رهبر معظم انقلاب و کمک‌های مردمی همراه بوده است. تنها در جشن اخیر ماه رمضان، مبالغ قابل توجهی برای آزادی زندانیان اهدا شد که بیانگر عظمت این حرکت معنوی است.

به گفته آقای بختیاری، هدف اصلی این طرح‌ها آزادی زندانیانی است که به دلیل جرایم غیرعمد در زندان به سر می‌برند؛ افرادی که جرایم امنیتی یا کلاهبرداری ندارند، بلکه صرفاً به دلیل بدهی‌های مالی و ناتوانی در پرداخت دیون زندانی شده‌اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی ادامه داد: امروز بیش از ۴۵ هزار خانواده زندانی در کشور وجود دارند که بسیاری از آنان حتی از جزئیات جرایم بستگان خود اطلاع ندارند و حمایت از این خانواده‌ها در کنار آزادی زندانیان، یکی از برکات این حرکت است. وی این اقدام را موجب رضایت خداوند و خشنودی امام زمان (عج) دانست و گفت: صحنه‌های بازگشت پدران زندانی به آغوش خانواده‌هایشان از زیباترین لحظات این حرکت انسانی است.

در ادامه جلسه سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با ابراز ارادت به پیامبر اکرم (ص) و یاد شهدای انقلاب، اظهار کرد: یکی از نقاط عطف در تاریخ پس از انقلاب، پیشنهاد تأسیس ستاد دیه توسط شهید لاجوردی در سال ۱۳۶۹ بود. ایشان در بازدیدی از زندان اوین متوجه شدند که تعدادی از زندانیان صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت دیه ناشی از تصادف در حبس به‌سر می‌برند. همین مسئله موجب شد کمیته‌ای حقوقی با حضور اساتید برجسته حقوق بین‌الملل و حقوقدانان تشکیل شود تا راهکاری قانونی برای این مشکل پیدا کند.

وی افزود: پس از جلسات متعدد، پیش‌نویس اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تهیه و در مجلس مطرح شد. در سال ۱۳۷۸ این قانون به صورت آزمایشی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد. در آن زمان حدود ۵۰ هزار راننده در زندان حضور داشتند و روزانه نزدیک به ۵۷ راننده به زندان وارد می‌شدند. با اجرای قانون بیمه شخص ثالث، ورودی زندانیان ناشی از حوادث رانندگی به‌طور چشمگیری کاهش یافت و در پایان دوره آزمایشی، آمار ورود رانندگان زندانی به کمتر از سه نفر در روز رسید.

وی با اشاره به حدیث شریف «من احیا‌ها فکانما احیا الناس جمیعا» گفت: تاکنون بیش از ۱۸۴ هزار نفر از زندان آزاد شده‌اند و این اقدام برکتی بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است.

گفتنی است؛ در این مراسم تفاهم‌نامه‌ای میان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، آزادی زندانیان غیرعمد در سه قالب دنبال خواهد شد نخست کمک‌های مالی خیرین و مردم، دوم گذشت طلبکاران از مطالبات خود و سوم تلاش افراد در زمینه‌سازی و گفت‌و‌گو برای جلب رضایت شاکیان.

در این جلسه همچنین تاکید شد هدف از این طرح، همدلی و مواسات برای بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند که تا کنون ۵۶۰۰ نفر آنان شناسایی شده به آغوش خانواده به برکت ایام میلاد پیامبر اعظم، در سالی است که به عنوان هزاروپانصدمین سال میلاد آن حضرت در جهان اسلام گرامی داشته می‌شود.