به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اطلاعیه شرکت آبفای منطقه ۶ تهران، طی بررسی‌های انجام شده توسط همکاران امداد این شرکت، شکستگی لوله مربوط به تاسیسات آبیاری فضای سبز شهرداری بوده و موضوع به شهرداری منطقه مربوطه ارجاع شده است.

امروز ویدئویی از شکستگی لوله آب بر روی پل عابر پیاده شهرک مسعودیه نرسیده به پل سه راه افسریه در محدوده بزرگراه امام رضا (ع) در شبکه‌های مجازی منتشر شد که براساس اعلام شرکت آبفای استان تهران، این حادثه ارتباطی با شبکه توزیع آب شرب ندارد.