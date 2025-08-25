پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: شکستگی لوله آب در بزرگراه امام رضا (ع) ارتباطی با شبکه توزیع آب این شرکت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اطلاعیه شرکت آبفای منطقه ۶ تهران، طی بررسیهای انجام شده توسط همکاران امداد این شرکت، شکستگی لوله مربوط به تاسیسات آبیاری فضای سبز شهرداری بوده و موضوع به شهرداری منطقه مربوطه ارجاع شده است.
امروز ویدئویی از شکستگی لوله آب بر روی پل عابر پیاده شهرک مسعودیه نرسیده به پل سه راه افسریه در محدوده بزرگراه امام رضا (ع) در شبکههای مجازی منتشر شد که براساس اعلام شرکت آبفای استان تهران، این حادثه ارتباطی با شبکه توزیع آب شرب ندارد.