به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با هدف حمایت از نوآوری‌های زنانه و ارتقاء نقش بانوان در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، نشست صمیمی با حضور بانوان مدیر شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، در سالن شهید نیکخواه برگزار شد.

الهامی در این نشست هدف از برگزاری جلسه را بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی بانوان فعال در حوزه فناوری و کارآفرینی عنوان کرد و گفت: زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و توانمندی‌های آنان در عرصه‌های مختلف، به ویژه فناوری، باید بیش از پیش دیده و حمایت شود ، ما بر این باوریم که با تقویت و پشتیبانی از بانوان نوآور، می‌توانیم گامی مؤثر در توسعه پایدار استان برداریم.

وی به مهم‌ترین مسائل پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با مدیریت بانوان اشاره کرد و افزود: موضوعاتی مانند دریافت مجوزها، دسترسی به تسهیلات، بازاریابی و حضور در بازار‌های داخلی و خارجی از اولویت‌های پیگیری ماست ،

الهامی همچنین بر ضرورت آموزش، توانمندسازی و تبادل تجربیات میان بانوان فناور تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های تخصصی خبر داد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری از حمایت ویژه معاونت امور زنان و خانواده وزارت کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و یادآور شد که بیش از ۳۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان استان با حضور فعال بانوان در مدیریت اداره می‌شوند.

وی همچنین بر اهمیت ایجاد شبکه‌های همکاری و هم‌افزایی میان شرکت‌ها جهت رشد و توسعه تأکید نمود.

شرکت کنندگان این نشست را فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر، بررسی چالش‌ها و تقویت جایگاه بانوان فناور استان ارزیابی می کنند که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان منطقه ایفا کند.