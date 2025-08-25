نشست علمی «میراث آب و تاب‌آوری» به همت معاونت فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و در قالب سلسله نشست‌های علوم میراث و گردشگری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در این نشست جمعی از اعضای هیأت علمی و کارشناسان حوزه‌های مختلف ضمن بررسی ابعاد گوناگون بحران آب در ایران ، به نقش فرهنگ، میراث تاریخی و مدیریت بومی در عبور از چالش‌های موجود پرداختند.

دبیر نشست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه، در سخنان خود گفت: در ذهن ما معمولاً آب با بحران و جنگ تداعی می‌شود، اما واقعیت این است که خشکسالی و کم‌آبی به صورت تدریجی جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و باید با راهکار‌های تدریجی و پایدار برای آن برنامه‌ریزی کرد.

گلفام شریفی افزود: خوشبختانه تقریباً همه پژوهشکده‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی در حوزه آب فعالیت‌هایی داشته‌اند.

ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این نشست ، با انتقاد از حفر بی‌رویه چاه‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و بی‌توجهی به میراث گذشتگان گفت : اگر به آیین‌ها، رسوم و دانش بومی نیاکان خود توجه می‌کردیم، امروز دچار چنین بحران‌هایی نمی‌شدیم.

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران، با تأکید بر جایگاه تاریخی آب در فرهنگ ایرانی گفت : آب در فرهنگ ما تنها منبع آشامیدنی یا کشاورزی نیست بلکه نماد حیات، پاکی و آبادانی است. اما در سیاست‌های توسعه‌ای امروز این معنا به فراموشی سپرده شده است.

سید احمد محیط طباطبایی با اشاره به اینکه رودخانه‌ها برای حیات اکوسیستم‌اند، نه فقط برای آشامیدن، افزود : اگر تاریخ و فرهنگ خود را جدی بگیریم، خواهیم دید که سازه‌هایی مانند قنات‌ها نتیجه احترام به طبیعت و نیاز واقعی انسان بوده‌اند.

در این نشست بر لزوم بازنگری در سیاست‌های آبی، بهره‌گیری از میراث تاریخی مدیریت آب و ایجاد پیوند میان دانش بومی و فناوری روز تاکید شد.