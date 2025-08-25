بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در دومین روز هفته دولت، وارد گناوه شد و در بدو ورود، با حضور در گلزار شهدای این بندر، با شهدا تجدید پیمان کرد.
استاندار بوشهر در این آیین گفت: شهدا نقش مهمی در امنیت کشور دارند و استقلال این سرزمین، مرهون خون پاک شهداست.
وی با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت، اظهار کرد: تکریم شهدا وظیفه همه مسئولان است.
زارع در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح برقرسانی در بندر گناوه بیان کرد: در هفته دولت در شهرستان گناوه، ۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی با سرمایهگذاری ۸۴۰ میلیارد تومان، افتتاح و کلنگزنی خواهد شد.
وی اظهار کرد: امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال "سرمایهگذاری برای تولید" نامگذاری شده، محور فعالیتهای اقتصادی استان در همین عرصه است.
استاندار بوشهر یادآور شد: شهرستان گناوه دارای ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری در حوزه دریامحور است که برنامهریزی لازم در این زمینه انجام شده است.
وی گفت: امروز عملیات اجرایی طرح نوسازی و تجهیز شبکه برق محوطههای عملیاتی بندر گناوه با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
استاندار بوشهر افزود: انتظار میرود با تامین و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، این طرحها در زمان مقرر تکمیل شده و به بهرهبرداری برسد.
همچنین استاندار بوشهر مجتمع ۶ واحدی محل اسکان پزشکان در بیمارستان امیرالمؤمنین گناوه و ۲ دستگاه دیالیز این بیمارستان را افتتاح کرد.
ارسلان زارع در آیین افتتاح این طرحها گفت: تامین امکانات و تجهیزات پزشکی و توسعه زیرساختهای درمانی در گناوه امری ضروری است.
وی اظهار کرد: تلاش برای ماندگاری پزشکان متخصص و فوق تخصص در شمال استان در دستور کار قرار دارد و امیدواریم به اهداف مورد نظر برسیم.
استاندار بوشهر عنوان کرد: مجتمع ۶ واحدی محل اسکان پزشکان بیمارستان امیرالمومنین گناوه در زمینی به مساحت ۶۷۰ مترمربع با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، اجرا و تکمیل شده است.
زارع اضافه کرد: همچنین همچنین امروز ۲ دستگاه دیالیز با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال در گناوه به بهرهبرداری رسید.