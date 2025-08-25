به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین روحانی، خادمان حرم حضرت زینب (س) هم با ماه عزاداری خداحافظی کردند و هم به پیشواز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) رفتند.

آیین کهن و معنوی خطبه خوانی در صحن مطهر حرم خواهر امام رضا (ع)، فضایی سرشار از عطر عشق و اخلاص آفرید.

ربیع‌الاول، ماه طلوع خورشید نبوت و ماه شادی‌های پیروان آل الله است. ماهی که با ولادت با سعادت پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی (ص)، و امام جعفر صادق (ع)، بهار اسلام و فصل تجدید عهد با سیره نبوی و علوی نام گرفته است.