افتتاح ده‌ها طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروز در سنندج همزمان با دومین روز از هفته دولت، چهار پروژه عمرانی و تولیدی به بهره برداری رسید.

دو طرح تولیدی با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومان هم در سقز افتتاح شد.

در بانه نیز ۱۶ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

سروآبادی‌ها هم امروز شاهد افتتاح و بهره برداری ازدوطرح آموزشی و عمرانی بودند.

در دهگلان هم چند طرح با مجموع اعتبار ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان بهره‌برداری شد.