امروز در مناطق مختلف استان کردستان چندین طرح و ویژه برنامه گرامیداشت هفته دولت افتتاح شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروز در سنندج همزمان با دومین روز از هفته دولت، چهار پروژه عمرانی و تولیدی به بهره برداری رسید.
دو طرح تولیدی با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومان هم در سقز افتتاح شد.
در بانه نیز ۱۶ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
سروآبادیها هم امروز شاهد افتتاح و بهره برداری ازدوطرح آموزشی و عمرانی بودند.
در دهگلان هم چند طرح با مجموع اعتبار ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان بهرهبرداری شد.